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AÖF saat kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖF sınavı sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. AÖF sınavları gerçekleşiyor ve öğrenciler sonuçlar ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte AÖF sınavları hakkında ayrıntılar...

08:34 -
Haberler Eğitim
AÖF saat kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Yüzbinlerce öğrencinin girdiği AÖF ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirmedi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları hakkında resmi siteden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak geçmiş dönemlerin sonuç açıklanma süreleri göz önüne alındığında 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF Cumartesi pazar saat kaçta sınav
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