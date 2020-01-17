AÖF sınav giriş belgesi ekranı: 2020 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri…

18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavlarına katılmak için Anadolu Üniversitesi, giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş yerlerine haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte detaylar…

Aşağıdaki link üzerinden AÖF sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AÖF SINAVLARINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği, İstanbul’da 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek öğrenci ve sınav görevlileri İETT otobüsleri, metrobüs, Otobüs A.Ş araçları, özel halk otobüsleri, nostaljik tramvay ve tünel araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Öğrenciler ve sınav görevlileri, 07:30 ile 18:00 saatleri arasında kartlarını okutmadan belgelerini otobüs şoförlerine göstererek ücretsiz seyahat hakkını kullanabilecek.

AÖF GİRİŞ BELGESİ UYARISI

Sınava Girmek İçin Gerekli BelgelerFotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik BelgesiFotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.