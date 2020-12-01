AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınavlar online mı olacak?

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler 12-13 Aralık tarihinde yapılacak AÖF için sınav yerini araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresinde yer alacak. Belge yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DETAYLARI

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.