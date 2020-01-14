AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! AÖF’den sınav öncesi giriş belgesi uyarısı

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan AÖF için sınav yerini araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AÖF GİRİŞ BELGESİ UYARISI

Sınava Girmek İçin Gerekli BelgelerFotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik BelgesiFotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.