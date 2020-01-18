AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç tarihi belli mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz dönemi dönem sonu sınavları sürüyor. 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak sınavların sonuç tarihi ise öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Açıköğretim Fakültesi, İşletme ve İktisat öğrencilerinin katıldığı AÖF 2020 güz dönemi dönem sonu sınavlarının ardından sorular birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. İşte AÖF sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen, AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Üniversite’den konuyla ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilir. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci

Otomasyonundan öğrenilebilir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

-Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.