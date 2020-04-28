AÖF sınav sonuçları ne zaman? AÖF online sınav sonuçları tarihi belli mi?

AÖF sınav sonuçları için öğrencilerin bekleyişi başladı. AÖF ara sınavları corona virüsü önleleri nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Online sınavlar 7 Mayıs tarihine kadar sürecek.

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi’nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

ONLİNE SINAV SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.