AÖF sınav sonuçları öğren! İşte AÖF güz dönemi final sonuç ekranı!

Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav itirazları ise 3 iş günü (27 – 29 Ocak 2020) içinde öğrenci sayfasından yapılabileceği bildirildi. AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak ve detayları görüntülemek için sayfamızdaki linki kullanabilirsiniz. İşte AÖF sınavlarından son gelişmeler.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKOR KIRDI

Açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2019-2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı. Gün boyu sosyal medya hesaplarından sınav sonuçlarının açıklanacağına dair ipuçları veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sonunda müjdeli haberi sınava giren öğrencilerle paylaştı. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kâğıt okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Kendi rekorumuzu kırdık”

Şahsi Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 5 milyonun üzerinde kâğıdın okunarak sisteme girildiği müjdesini veren Rektör Çomaklı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ara sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın okunduğunu vurguladı. Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sistemi'nde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun.”

SINAV İTİRAZLARI

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C.kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

DİPLOMA

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürosuna gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü

bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar dersi bulunan öğrenciler laboratuvar dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilir. Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programlarından mezun olan öğrencilerin diplomaları, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce tescil işlemi yapıldıktan sonra AÖF bürosuna gönderilmektedir. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri aracılığıyla başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar mezunun adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi verilmemektedir. Dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan mezunların diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir. Öğrencilerin mezuniyet tarihinden sonra; nüfus kimlik bilgilerindeki değişiklik nedeniyle, hukuki zorunluluk ve cinsiyet değişiklikleri dışında, diplomalarında geriye dönük düzeltme yapılmaz.

İHA