AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları için tarih belli mi?

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevap anahtarı ile puanlarını AÖF sınav sonuçlarından önce hesaplamak istiyor. Yapılan açıklama ile AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI
AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Aşağıdaki linkten soru ve cevaplara erişebilirsiniz.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları yayında!
Anadolu Mobil uygulamamız ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.@ProfDrComakli #AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #İşletme #İktisat #sınav pic.twitter.com/cScKcSRYtk
— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) January 20, 2020
FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti