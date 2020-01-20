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AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları için tarih belli mi?

Üniversiteyi dışarıdan bitirmek isteyenlerin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. Sınava katılan adaylar puanlarını hesaplamak, ne kadar doğru ve yanlış yaptığını bulmak için AÖF soru ve cevaplarını bekliyordu ve üniversite yönetiminden açıklama geldi. Soru ve cevap anahtarı AÖF sınav sonuçları açıklanmadan önce duyuruldu. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman yayımlanır?

09:29 -
Haberler Eğitim
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları için tarih belli mi?

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevap anahtarı ile puanlarını AÖF sınav sonuçlarından önce hesaplamak istiyor. Yapılan açıklama ile AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Aşağıdaki linkten soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF AÖF sınav sonuçları sınav
Son güncelleme: 09:37 20.01.2020
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