AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları için tarih belli mi?

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevap anahtarı ile puanlarını AÖF sınav sonuçlarından önce hesaplamak istiyor. Yapılan açıklama ile AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Aşağıdaki linkten soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti