AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları online olarak nasıl yapılacak?

AÖF 2020 sınav tarihlerinin ne olacağı merak konusu oldu! YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminin tatil olacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri de yeni sınav tarihlerinin ne olacağını aratmaya başladı. Peki AÖF sınavları ertelendi mi? Bütün bilgiler haberimizde…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi'nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.