AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF ilk dönem final sınavları ne zaman?

Açık öğetim fakültesi öğrencileri merakla AÖF final sınavı tarihlerini araştırıyor. AÖF final sınavına girecek olan öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor. İşte AÖF final sınavına dair ayrıntılar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 – 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

AÖF’DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti