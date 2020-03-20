AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF bahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

Açıköğretim, İşletme, İktisat Fakülteleri’nde eğitim gören öğrenciler corona virüsü nedeniyle sınavların iptal edilip edilmemesiyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. 2020 AÖF bahar dönemi sınavlarının tarihlerinde henüz bir değişiklik yapımazken, Anadolu ünversitesi Rektörü, Prof. Dr. Şafak Çomaklı sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İşte AÖF sınavlarıyla ilgili son gelişmeler…

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Değerli öğrencilerimiz,panik yapmadan tedbir amaçlı her olasılığı değerlendirip karar vermeye çalışıyoruz,sınavlarınız vs.Bu kararlar devlet idari yapısının bütünlüğü çerçevesinde alınıyor.Zamanı gelince açıklama yapıyoruz,derse devam&bolca dinlenin.Panik yaptıranlara prim yok.”

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 18 – 19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 13 – 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.