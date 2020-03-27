AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF bahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda üniversitelerde eğitim uzaktan devam edecek, öğrenciler derslerini ekran başında öğrenecek. Tüm bu gelişmelerin ardından öğrencilerin gözleri AÖF sınavlarına çevirdi. İşte, ‘AÖF sınavları ertelendi mi?’ sorusunun yanıtı ve AÖF sınav tarihleri…

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 18 – 19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 13 – 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.