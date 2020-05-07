Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖF sınavları için son gün! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavına giriş için son gün geldi. 18 Nisan tarihinde başlayan online sınavlar 7 Mayıs itibariyle sona erecek. Sınava katılan öğrencilerin cevabını en çok merak ettiği soru ise "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" oldu. İşte detaylar...

09:12 -
Haberler Eğitim
AÖF sınavları için son gün! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında online olarak ve kişiye özel olarak gerçekleştiriliyor. 20 günlük süreç içerisinde sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

AÖF SINAVI İÇİN SON GÜN! AÖF SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Açık Öğretim Fakültesi'nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

ONLİNE SINAV SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF AÖF sınav sonuçları aöf sonuçları Mayıs ayı sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more