AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar dönemi sınavları ertelendi mi?

AÖF kayıtları sayesinde üniversite eğitimine açık öğretimde devam eden öğrenciler AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman merak ediyor. AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacak.

AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN DÜZENLENECEK

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.

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