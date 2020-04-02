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AÖF sınavları ne zaman? İŞte AÖF online sınav kılavuzu…

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları internet üzerinden yapılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte online sınav kılavuzu...

08:45 -
Haberler Eğitim
AÖF sınavları ne zaman? İŞte AÖF online sınav kılavuzu…

Corona virüsü birçok sınav tarihini etkiledi ve bu gelişmelerin ardından öğrencilerin gözleri AÖF sınavlarına çevirdi. AÖF sınavları 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte yapılacak. Sınavlar internet ortamında gerçekleşecek.

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AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN DÜZENLENECEK

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.

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