AÖF sınavları ne zaman? İŞte AÖF online sınav kılavuzu…

Corona virüsü birçok sınav tarihini etkiledi ve bu gelişmelerin ardından öğrencilerin gözleri AÖF sınavlarına çevirdi. AÖF sınavları 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte yapılacak. Sınavlar internet ortamında gerçekleşecek.

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AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN DÜZENLENECEK

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.