AÖF sınavları ne zaman? Online AÖF sınavı nasıl yapılacak?

YÖK, üniversitelerde bahar döneminin tatil edildiğini açıklamıştı ve bu karardan AÖF’de etkilendi. Peki AÖF online sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi’nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

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