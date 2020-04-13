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AÖF sınavları ne zaman? Online AÖF sınavı nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyan milyonlarca öğrenci AÖF sınavlarının ne olacağını merak etmeye başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminin tatil olacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri de yeni sınav tarihlerinin ne olacağını araştırıyor. İşte AÖF online sınavlarına dair detaylar...

11:21 -
Haberler Eğitim
AÖF sınavları ne zaman? Online AÖF sınavı nasıl yapılacak?

YÖK, üniversitelerde bahar döneminin tatil edildiğini açıklamıştı ve bu karardan AÖF’de etkilendi. Peki AÖF online sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi’nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

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