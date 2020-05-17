AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihi…

Anadolu Üniversitesi, AÖF bahar dönemi final sınavı hakkında açıklamalarda bulundu. Binlerce öğrenci sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını bekliyordu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 2020 AÖF final sınavları online olarak yapılacak. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacak. İşte Anadolu Üniversitesi’nden yapılan sınav açıklaması…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN SINAV DUYURUSU

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

Ortak Kodlu Olarak Açılan Derslerin Dönem Sonu Sınavlarına İlişkin Duyuru

Üniversitemizde uzaktan eğitim sistemiyle lisans ve önlisans programlarında açılan ortak kodlu derslerin dönem sonu sınavlarının canvas üzerinden test olarak yapılacağına ilişkin duyuru için tıklayınız.