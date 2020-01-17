AÖF sınavları saat kaçta bitiyor, kaç dakika? AÖF’ye girerken neler yasak?

18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavlarına katılmak için Anadolu Üniversitesi, birçok araç gereçin yasak olduğunu belirtti. En çok merak edilen konular ise sınav süresi yer alıyor. İşte detaylar…

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır.

AÖF SINAVINDA NELER YASAK?

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B,C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek yasaklar arasında yer alıyor.