AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı açıklanmıştı. İşte tarih ve ayrıntılar…

AÖF dönem sonu sınavlarının hangi tarihler arasında yapılacağını sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin merakla araştırdıkları final sınavlarına dair detaylar…

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)