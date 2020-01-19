AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. AÖF final sınavları ardından sonuç, soru ve cevap bekleyişi başladı. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar…

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti