AÖF yaz okulu başvuru adımları… AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır?

Yaz okulu başvurusunda bulunacak öğrenciler işlemlerini iki adımda tamamlayabilecek. Anadolu Ünviersitesi, AÖF yaz okulu başvuruları devam ederken başvuru detayları merak konusu. İşte 2020 AÖF yaz okulu duyurusunu ve kayıt ekranı…

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona ereceği belirtildi.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI