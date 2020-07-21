AÖF yaz okulu kayıtları başladı! AÖF yaz okul ücreti ve AÖF yaz okulu kayıt işlemleri…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, üç ders sınavının yerine yaz okulu uygulamasının olması için kampanya yapmıştı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre AÖF yaz okulu uygulaması gündeme geldi. Açık Öğretim Fakültesi, AÖF yaz okulu için başvuruların başladığı açıkladı. İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtildi.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.