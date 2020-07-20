AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu fiyatları…

On binlerce öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yaz okulu başvuru tarihleri geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin, üç ders sınavının kaldırılarak yerine yaz okulu açılması talebi olumlu karşılandı ve yaz okulunun kayıt tarihleri bugün başlıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona ereceği belirtildi.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI

2019-2020 YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.