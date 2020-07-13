AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi’nden yaz okulu açıklaması

Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, corona virüsü pandemisi sebebiyle bütünleme sınavlarını online olarak yapmıştı. Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde sınav sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı. Ayıca üniversite yöneticileri yaz okulu uygulaması hakkında da açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar…

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'ndan AÖF yaz okulu ile ilgili şu açıklama yapıldı;

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.