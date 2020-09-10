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AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler açıklamada

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları dün sona erdi ve kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak. İşte AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarına dair ayrıntılar...

08:23 -
Haberler Eğitim
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler açıklamada

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül’de başladı ve dün sona erdi. Yaz okulu sınav sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI

AÖF online sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yenileme heyecanı başlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

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