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AÖF yaz okulu sınavları online yapılacak! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

ANADOLU Üniversitesi Senatosu, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı açık öğretim sistemi yaz okulu sınavlarının online yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

13:33 -
Haberler Eğitim
AÖF yaz okulu sınavları online yapılacak! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan yüzbinlerce öğrenci yaz okulu sınavlarını bekliyordu. Üniversite rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sosyal medya hesabından AÖF yaz okulu sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Buna göre, AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde online olarak yapılacak.

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