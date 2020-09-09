AÖF yaz okulu sınavlarında son gün! Sonuçlar ne zaman?

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları bugün sona erecek ve kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak. Aşağıdaki link üzerinden AÖF yaz okulu sınavlarına giriş yapabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ LİNKİ

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.