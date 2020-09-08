AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? AÖF kayıt tarihleri ve ücretleri…

Açıköğretim (AÖF) programlarında eğitim alacak olan öğrencilerin kayıt süreci devam ediyor. Üniversitenin YKS yeni kayıt otomasyonu üzerinden alınan kayıtlar 10 Eylül tarihine kadar sürecek.

MAZERETLİ AÖF KAYITLARI İÇİN 1 GÜN EK SÜRE

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.

11 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir. 11 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

AÖF ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYIN

AÖF DÖNEMLİK BÖLÜM ÜCRETLERİ

TEK DERSE KALANLAR GEÇİCİ KAYIT YAPTIRABİLİYOR

AÖF kılavızunda yer alan bilgiye göre; 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.