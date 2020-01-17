AÖL kayıt ücretleri ne kadar? AÖL ilk kayıt nasıl yapılır?

Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler için AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL’de eğitim hayatlarını sürdürmeyi planlayan öğrencilerin merakla beklediği kayıt tarihlerinin içindeyiz.

AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlendi.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir