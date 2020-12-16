AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, corona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Kayıt işlemleri için ise henüz bir erteleme kararı alınmadı. AÖL kayıt işlemlerin ne zaman başlayacak sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı yanıt verdi.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL’de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.