Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri… AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavlarının tarihi corona virüsü sebebiyle ertelenmişti. Ayrıca AÖL kayıt yenileme de ileri bir tarihe ertelenmişti ve yeni tarihler yaklaşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı yeni duyuru ile AÖL sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

13:31 -
Haberler Eğitim
AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri… AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri geçtiğimiz aylarda değiştirildi . 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan sınavların, 25-26 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verildi. İşte AÖL sınavına dair detaylar ve AÖL kayıt yenileme tarihleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÖL sınav tarihleri yaklaşıyor! AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri…

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more