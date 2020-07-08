AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri… AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri geçtiğimiz aylarda değiştirildi . 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan sınavların, 25-26 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verildi. İşte AÖL sınavına dair detaylar ve AÖL kayıt yenileme tarihleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.