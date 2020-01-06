AÖL kayıt yenilemeleri başladı! AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Açık Lise yani AÖL öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri için tarihler MEB, AÖL iş takvimi ile belli oldu. Eğitim hayatına Açık Lise ile devam edenler AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacak? Ders seçme ekranı ne zaman açılacak?

AÖL 2.DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıktan lise okuyan öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2019-2020 eğitim öğretimin döneminin 2. dönem kayıt işlemi, 6-31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 8 Ocak tarihinde erişime açılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL’de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.