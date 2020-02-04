AÖL kayıtları için son gün! AÖL kayıt ücretleri ne kadar?

Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler için AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için son gün geldi. Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için MEB’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 06 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kayıtlar 4 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.