AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? 2020 AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınavları için az bir süre kaldı. Sınava katılacak olan öğrenciler sınavlar için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte AÖL sınav takvimi ve detaylı bilgiler…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB kapsamında düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri, 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav yerleri belli olduğunda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

2020 AÖL SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 2. dönem sonu sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 18 Mart'ta yapılacak.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.