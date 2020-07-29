AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çeşitli sebeplerle örgün eğitimine devam edemeyen öğrenciler, Açık Öğretim Lise programı ile diplomasına kavuşuyor. Corona virüsü sebebiyle ertelenen AÖL sınavı, geçtiğimiz hafta sonunda yurt genelinde yapıldı. Şimdi bütün gözler AÖL sınav sonuçlarında…

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı bildiriyle AÖL sonuçlarını 17 Ağustos tarihinde aol.meb.gov.tr adresinden açıklayacak.

AÖL SONUÇ EKRANI



İTİRAZLAR ONLİNE OLACAK

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.