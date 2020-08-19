AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Örgün eğitimine devam edemeyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lise programı ile diplomasına kavuşabiliyor. Corona virüsü sebebiyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz ay içerisinde yapılmıştı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB’in yayınladığı sınav takvimine göre AÖL sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanması gerekiyordu. Ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 21 Ağustos Cuma gününe kadar AÖL sonuçlarını erişime açması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılan adaylar, MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.