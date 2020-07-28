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AÖL sınav sonuçları ne zaman? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu!

Açıköğretim lisesi öğrencileri merakla AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. AÖL'de sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu. İşte MEB çatlışma takviminde yer alan verilere göre AÖL sınav sonuçları tarihi...

14:44 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav sonuçları ne zaman? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu!

Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet sitesinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulacak.
İTİRAZLAR ONLİNE OLACAK

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

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