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AÖL sınav tarihleri açıklandı! Bakan Selçuk’tan AÖL açıklaması

Örgün eğitimine devam edemeyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Lise programı ile lise diplomasını alabiliyor. Bakanlık, AÖL 1. dönem sınavlarının 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Güncellenme: 15:26, 23/10/2020
Haberler Eğitim
AÖL sınav tarihleri açıklandı! Bakan Selçuk’tan AÖL açıklaması

Açık Öğretim Lise sınavlarına giriş yapacak öğrenciler, sınav yerlerini 2 Aralık'ta aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde öğrenebilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için alınan yeni kararı açıkladı.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.

* Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık.

* Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Foto: DepoPhotos

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

AÖL için sınav tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde olacak.

1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

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