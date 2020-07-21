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AÖL sınav yerleri açıklandı! Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav yeri sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) okuyan öğrenciler, bu hafta sonu yapılacak sınav için yerlerin açıklanmasını bekliyordu. Çeşitli sebeplerle eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın erişime açtığı Açık Öğretim Lise sınav yerleri ekranında sınav yerlerini öğrenebilecek. İşte AÖL sınav yerleri ekranı...

15:17 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav yerleri açıklandı! Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav yeri sorgulama ekranı

Bu hafta sonu yapılacak Açık Öğretim Lise 2'inci dönem sınav yerleri açıklandı. Açık Öğretim Lise sınavları, yurt genelinde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI

– Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

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Son güncelleme: 15:36 21.07.2020
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