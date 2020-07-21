AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Eğitimine açıköğretim ile dışarıdan devam eden öğrencilerin gireceği AÖL sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklandığı andan itibaren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini aol.meb.gov.tr adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir. İşte AÖL sınav detayları…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖL sınavı giriş belgelerini bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI

– Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ (Açıklandığında bu adresten alınabilecek)

2020 MEB SINAV UYGULAMA TAKVİMİ