AÖL sınavları ertelendi! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL’de, 2. dönem sınavları öncesinde MEB’ten sınav erteleme duyurusu yayınlandı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yurt dışında gerçekleştirilecek AÖL sınavları ertelendi. İşte AÖL sınavları hakkında detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğine dair net tarih ilerleyen günlerde belirlenecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.