AÖL sınavları için tarihi belli oldu! Açık Lise ikinci dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce yayınlandığı takvime göre 21-22 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurduğu AÖL sınavlarının ertelendiğini duyurmuştu. Merak konusu olan AÖL sınavının yeni tarihi belli oldu.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2019-2020 eğtim öğretim yılı 2. dönem sınavları Eylül ayına ertelendiği duyuruldu.

YURTDIŞI AÖL SINAVLARI DA ERTELENDİ

MEB tarafından daha önce yapılan duyuru ile yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar da ertelenmişti. Yapılan duyuruya göre; 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü, Katar’ın Doha, Kuveyt’in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.