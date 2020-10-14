AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise birinci dönem sınavları için tarihi belli oldu

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için 1. dönem sınav tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 2 Aralık’ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

– Her soru 4 seçeneklidir.

– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021