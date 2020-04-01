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AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihi belli mi?

AÖL öğrencileri AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merakla araştırırken MEB'den konuyla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının ertelendiği açıklandı. İşte ayrıntılar...

14:16 -
Haberler Eğitim
AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen birçok sınav ertelendi. MEB geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi gereken AÖL sınavları ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2. dönem Açık Öğretim sınavları corona virüsü tedbirleri nedeniyle EYLÜL ayına ertelenmesi yönünde karar verildi.

AÖO AÖL MAÖL AÖİHL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Açık Öğretim sınav tarihleri belli oldu mu?

YURTDIŞINDA DA YAPILMAYACAK

MEB tarafından daha önce yapılan duyuru ile yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar da ertelenmişti. Yapılan duyuruya göre; 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü, Katar’ın Doha, Kuveyt’in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.

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