AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen birçok sınav ertelendi. MEB geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi gereken AÖL sınavları ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2. dönem Açık Öğretim sınavları corona virüsü tedbirleri nedeniyle EYLÜL ayına ertelenmesi yönünde karar verildi.

YURTDIŞINDA DA YAPILMAYACAK

MEB tarafından daha önce yapılan duyuru ile yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar da ertelenmişti. Yapılan duyuruya göre; 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü, Katar’ın Doha, Kuveyt’in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.