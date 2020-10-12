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AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Lise programında devam eden öğrencilerin 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde olacak. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.

12:36 -
Haberler Eğitim
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL ders kayıtları, 9 Ekim'de tamamlanmıştı. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 2 Aralık'ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

– Her soru 4 seçeneklidir.

– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

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