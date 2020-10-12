AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL ders kayıtları, 9 Ekim'de tamamlanmıştı. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 2 Aralık'ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
– Her soru 4 seçeneklidir.
– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.