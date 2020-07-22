AÖL sınavları saat kaçta? Açık lise sınav yerleri ve tarihi…

AÖL sınav saatleri geçtiğimiz aylarda belli oldu ve AÖL sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş yerleri de belli oldu. AÖL sınavlarıyla ilgili tüm bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz…

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖL sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

n AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.