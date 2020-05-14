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AÖL sınavları tekrar ertelendi! AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen birçok sınav ertelendi. MEB geçtiğimiz hafta AÖL ile ilgil bir açıklama yapılarak duyurulan yeni sınav tarihinde de değişikliğe gidildi. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

10:08 -
Haberler Eğitim
AÖL sınavları tekrar ertelendi! AÖF sınav tarihleri ne zaman?

AÖL öğrencileri AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merakla araştırırken MEB'den konuyla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının ertelendiği açıklandı. İşte ayrıntılar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde temmuz ayına ertelenmişti ancak bir erteleme kararı daha açıklandı.

04 – 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR.

AÖL NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

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