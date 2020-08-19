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AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de öğrenciler merakta

AÖL sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanacağı daha önceden ilan edilmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı ve öğrenciler merakala MEB tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. AÖL sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması sebebiyle birçok öğrenci sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor...

08:40 -
Haberler Eğitim
AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de öğrenciler merakta

MEB'in takvimine göre AÖL sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacaktı. Ancak sınav sonuçlarının hala açıklanmaması heyecanı yükseltti. Sonuç tarihinin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz açıklanmayan AÖL sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor…

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılan adaylar, MEB’in http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI

AÖL sınav sonuç saat belli oldu mu? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık, daha önce yaptığı sınavların sonuçlarını saat 10.00’da açıklıyordu. AÖL sonuçlarının da yarın (19 Ağustos) saat 10.00’da erişime açılması bekleniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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