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AÖL sonuçları bugün açıklanır mı? AÖL sonuçları geciktikçe merak artıyor!

AÖL sınav sonuçları için verilen tarihin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı ve öğrenciler büyük bir merakla AÖL sınav sonuçlarına kavuşacakları anı bekliyor. MEB tarafından duyurulacak olan AÖL sınav sonuçlarının her an açıklanabileceği tahmin ediliyor...

09:48 -
Haberler Eğitim
AÖL sonuçları bugün açıklanır mı? AÖL sonuçları geciktikçe merak artıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarına giren açık lise öğrencilerinin günlerdir süren sonuç bekleyişi devam ediyor. AÖL sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu ancak üç gündür bir gelişme yaşanmadı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Açık lise sayesinde eğitimini tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler sonuçlar açıklandığı andan itibaren öğrenciler aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde TC no ve şifrelerini yazarak öğrenebilecekler. İşte AÖL sınav sonuçları hakkında detaylar…

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

MEB AÖL sınav sonuçlarını açıkladı mı? Nefesler tutuldu AÖL sonuçları bekleniyor…

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmesi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

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