AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri… Açık lise kayıtları nasıl yapılır?

AÖL yeni kayıt dönemi başladı ve kısa süre içerisinde açık lise kayıt yenileme işlemleri de başlayacak. Öğrenciler önce kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini tamamlayacak ardından ders seçimlerini gerçekleştirecek.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

AÖL KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.